Хто може оформити субсидію

Державна допомога доступна окремим категоріям ВПО, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Скористатися програмою можуть ВПО, які відповідають таким критеріям:

перемістилися (повторно перемістилися) з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Росією, і не мають власного житлового приміщення на цих територіях загальною площею більше ніж 13,65 квадратних метрів на кожного члена сім’ї;

в яких житло незалежно знищено або пошкоджено (до ступеня, непридатного для проживання) і відомості про таке приміщення внесено до Державного реєстру майна.

Умови призначення субсидії:

оренда житла перевищує 20% доходу сім’ї ВПО;

ВПО не отримують допомоги на проживання;

ВПО не є учасниками програми "Прихисток".

Розмір субсидії для ВПО визначається індивідуально, залежно від доходу членів домогосподарства, їх кількості та граничної вартості оренди житла у регіоні.

Як оформити субсидію

ВПО які орендують житло, разом з наймодавцем можуть подати документи для призначення субсидії на найм житла:

Офлайн до сервісного центру ПФУ чи ЦНАПу;

Онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Водночас якщо власник житла є юридичною особою, наймач звертається за субсидією на найм самостійно.

Для призначення субсидії потрібні:

підписаний договір найму;

заява.

У разі потреби додаються:

копії документів, що підтверджують повноваження законного представника (представника за довіреністю);

копії інших документів: рішення суду, відомості про розірвання шлюбу, встановлення для подружжя режиму окремого проживання, стягнення аліментів, визначення місця проживання дитини з одним із батьків тощо.

Важливо! У заяві та договорі зазначається інформація про членів домогосподарства наймача. Інші відомості, необхідні для призначення субсидії на найм житла, ПФУ самостійно отримає через держреєстри.