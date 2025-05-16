Хто може оформити субсидію
Державна допомога доступна окремим категоріям ВПО, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Скористатися програмою можуть ВПО, які відповідають таким критеріям:
- перемістилися (повторно перемістилися) з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Росією, і не мають власного житлового приміщення на цих територіях загальною площею більше ніж 13,65 квадратних метрів на кожного члена сім’ї;
- в яких житло незалежно знищено або пошкоджено (до ступеня, непридатного для проживання) і відомості про таке приміщення внесено до Державного реєстру майна.
Умови призначення субсидії:
- оренда житла перевищує 20% доходу сім’ї ВПО;
- ВПО не отримують допомоги на проживання;
- ВПО не є учасниками програми "Прихисток".
Розмір субсидії для ВПО визначається індивідуально, залежно від доходу членів домогосподарства, їх кількості та граничної вартості оренди житла у регіоні.
Як оформити субсидію
ВПО які орендують житло, разом з наймодавцем можуть подати документи для призначення субсидії на найм житла:
- Офлайн до сервісного центру ПФУ чи ЦНАПу;
- Онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ.
Водночас якщо власник житла є юридичною особою, наймач звертається за субсидією на найм самостійно.
Для призначення субсидії потрібні:
- підписаний договір найму;
- заява.
У разі потреби додаються:
- копії документів, що підтверджують повноваження законного представника (представника за довіреністю);
- копії інших документів: рішення суду, відомості про розірвання шлюбу, встановлення для подружжя режиму окремого проживання, стягнення аліментів, визначення місця проживання дитини з одним із батьків тощо.
Важливо! У заяві та договорі зазначається інформація про членів домогосподарства наймача. Інші відомості, необхідні для призначення субсидії на найм житла, ПФУ самостійно отримає через держреєстри.