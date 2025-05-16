Кто может оформить субсидию

Государственная помощь доступна отдельным категориям ВПЛ, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Украинцы могут получить денежную помощь от Эстонии

Воспользоваться программой могут ВПЛ, которые соответствуют следующим критериям:

переместились (повторно переместились) с территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных Россией, и не имеют собственного жилого помещения на этих территориях общей площадью более чем 13,65 квадратных метров на каждого члена семьи;

в которых жилье независимо уничтожено или повреждено (до степени, непригодного для проживания) и сведения о таком помещении внесены в Государственный реестр имущества.

Условия назначения субсидии:

аренда жилья превышает 20% дохода семьи ВПЛ;

ВПЛ не получают пособия на проживание;

ВПЛ не являются участниками программы "Приют".

Размер субсидии для ВПЛ определяется индивидуально, в зависимости от дохода членов домохозяйства, их количества и предельной стоимости аренды жилья в регионе.

Как оформить субсидию

ВПО которые арендуют жилье, вместе с наймодателем могут подать документы для назначения субсидии на наем жилья:

Офлайн в сервисный центр ПФУ или ЦПАУ;

Онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.

В то же время если владелец жилья является юридическим лицом, наниматель обращается за субсидией на наем самостоятельно.

Для назначения субсидии нужны:

подписанный договор найма;

заявление.

В случае необходимости прилагаются:

копии документов, подтверждающие полномочия законного представителя (представителя по доверенности);

копии других документов: решение суда, сведения о расторжении брака, установление для супругов режима отдельного проживания, взыскание алиментов, определение места жительства ребенка с одним из родителей и тому подобное.

Важно! В заявлении и договоре указывается информация о членах домохозяйства нанимателя. Другие сведения, необходимые для назначения субсидии на наем жилья, ПФУ самостоятельно получит через госреестры.