Кто будет получать помощь

Тем ВПО, кто уже получает выплаты, не нужно повторно подавать заявления – начисления будут происходить автоматически, передает 24 Канал.

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Размер выплат для переселенцев не изменится:

2 000 гривен ежемесячно для взрослых;

ежемесячно для взрослых; 3 000 гривен – для детей и лиц с инвалидностью.

Обратите внимание! Внутренне перемещенные лица, которые подаются на выплаты впервые, могут оформить справку ВПО и подать заявление через приложение "Дія", у ЦНАПах или непосредственно через органы социальной защиты населения. Это позволяет быстро и удобно получить помощь без лишней бюрократии.

Кто может потерять помощь

Несмотря на автоматическое продление, части ВПЛ могут приостановить выплаты. Это произойдет, если во время проверки будет обнаружено, что человек более 30 дней подряд находится за границей, приобрел в собственность жилье или транспортное средство, или если уровень его доходов существенно вырос.

Такие проверки осуществляет орган социальной защиты населения, и в случае несоответствия критериям - выплаты могут быть остановлены.

Важно! Это надо для обеспечения адресности помощи, чтобы ее получали прежде всего те, кто действительно нуждается в поддержке из-за потери жилья, средств к существованию или невозможности вернуться к родному месту жительства.