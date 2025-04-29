Какую помощь могут получить пенсионеры
В частности, пенсионеры из регионов боевых действий, чья пенсия не превышает 3 250 гривен, могут подать заявку на денежную помощь от ООН, передает 24 Канал.
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Также предусмотрена социальная пенсия для людей без достаточного страхового стажа – ее размер рассчитывается с учетом доходов семьи. Отдельные доплаты предусмотрены для одиноких лиц в возрасте от 80 лет.
Другие льготы
- Медицинская помощь – доступ к программе "Доступные лекарства", возможность получения скидок на санаторное лечение (в зависимости от региона).
- Транспортные льготы – бесплатный проезд в общественном транспорте (автобусы, трамваи, метро, электрички) в большинстве городов по решению местных властей.
- Юридическая поддержка – бесплатные консультации, помощь с оформлением документов, наследственных прав, обращения в органы власти.
- Коммунальные льготы – скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов, участников боевых действий, сельских работников образования, медицины, культуры.
- Субсидии – лица с низкими доходами могут оформить субсидию на оплату ЖКУ.
- Международная помощь – денежная поддержка от ООН, Красного Креста и других организаций для пенсионеров в зонах боевых действий или тех, кто пострадал от войны.
Обратите внимание! Для оформления льгот и помощи нужны документы, подтверждающие право на соответствующую поддержку. Условия могут отличаться в зависимости от региона.
Помощь для ВПЛ
В 2025 году Министерство социальной политики продолжает выплаты внутренне перемещенным лицам, в частности пенсионерам.
Размер ежемесячной помощи составляет:
- 2 000 гривен – для взрослых;
- 3 000 гривен – для детей и лиц с инвалидностью.
Эти средства предназначены для покрытия самых необходимых расходов – на питание, жилье и медицинскую помощь.