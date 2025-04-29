Яку допомогу можуть отримати пенсіонери
Зокрема, пенсіонери з регіонів бойових дій, чия пенсія не перевищує 3 250 гривень, можуть подати заявку на грошову допомогу від ООН, передає 24 Канал.
Читайте також Виплати до 3 100 гривень: скільки можна отримати до Дня Незалежності у 2025
Також передбачена соціальна пенсія для людей без достатнього страхового стажу – її розмір розраховується з урахуванням доходів родини. Окремі доплати передбачені для самотніх осіб віком від 80 років.
Інші пільги
- Медична допомога – доступ до програми "Доступні ліки", можливість отримання знижок на санаторне лікування (залежно від регіону).
- Транспортні пільги – безкоштовний проїзд у громадському транспорті (автобуси, трамваї, метро, електрички) у більшості міст за рішенням місцевої влади.
- Юридична підтримка – безкоштовні консультації, допомога з оформленням документів, спадкових прав, звернення до органів влади.
- Комунальні пільги – знижки на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів, учасників бойових дій, сільських працівників освіти, медицини, культури.
- Субсидії – особи з низькими доходами можуть оформити субсидію на оплату ЖКП.
- Міжнародна допомога – грошова підтримка від ООН, Червоного Хреста та інших організацій для пенсіонерів у зонах бойових дій або тих, хто постраждав від війни.
Зауважте! Для оформлення пільг і допомоги потрібні документи, що підтверджують право на відповідну підтримку. Умови можуть різнитися залежно від регіону.
Допомога для ВПО
У 2025 році Міністерство соціальної політики продовжує виплати внутрішньо переміщеним особам, зокрема пенсіонерам.
Розмір щомісячної допомоги становить:
- 2 000 гривень – для дорослих;
- 3 000 гривень – для дітей та осіб з інвалідністю.
Ці кошти призначені для покриття найнеобхідніших витрат – на харчування, житло та медичну допомогу.