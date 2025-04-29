Яку допомогу можуть отримати пенсіонери

Зокрема, пенсіонери з регіонів бойових дій, чия пенсія не перевищує 3 250 гривень, можуть подати заявку на грошову допомогу від ООН, передає 24 Канал.

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Також передбачена соціальна пенсія для людей без достатнього страхового стажу – її розмір розраховується з урахуванням доходів родини. Окремі доплати передбачені для самотніх осіб віком від 80 років.

Інші пільги

Медична допомога – доступ до програми "Доступні ліки", можливість отримання знижок на санаторне лікування (залежно від регіону).

Транспортні пільги – безкоштовний проїзд у громадському транспорті (автобуси, трамваї, метро, електрички) у більшості міст за рішенням місцевої влади.

Юридична підтримка – безкоштовні консультації, допомога з оформленням документів, спадкових прав, звернення до органів влади.

Комунальні пільги – знижки на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів, учасників бойових дій, сільських працівників освіти, медицини, культури.

Субсидії – особи з низькими доходами можуть оформити субсидію на оплату ЖКП.

Міжнародна допомога – грошова підтримка від ООН, Червоного Хреста та інших організацій для пенсіонерів у зонах бойових дій або тих, хто постраждав від війни.

Зауважте! Для оформлення пільг і допомоги потрібні документи, що підтверджують право на відповідну підтримку. Умови можуть різнитися залежно від регіону.

Допомога для ВПО

У 2025 році Міністерство соціальної політики продовжує виплати внутрішньо переміщеним особам, зокрема пенсіонерам.

Розмір щомісячної допомоги становить:

2 000 гривень – для дорослих;

– для дорослих; 3 000 гривень – для дітей та осіб з інвалідністю.

Ці кошти призначені для покриття найнеобхідніших витрат – на харчування, житло та медичну допомогу.