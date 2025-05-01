Хто отримуватиме допомогу

Тим ВПО, хто вже отримує виплати, не потрібно повторно подавати заяви – нарахування відбуватимуться автоматично, передає 24 Канал.

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Розмір виплат для переселенців не зміниться:

2 000 гривень щомісяця для дорослих;

щомісяця для дорослих; 3 000 гривень – для дітей та осіб з інвалідністю.

Зверніть увагу! Внутрішньо переміщені особи, які подаються на виплати вперше, можуть оформити довідку ВПО та подати заяву через застосунок "Дія", у ЦНАПах або безпосередньо через органи соціального захисту населення. Це дозволяє швидко та зручно отримати допомогу без зайвої бюрократії.

Хто може втратити допомогу

Попри автоматичне продовження, частині ВПО можуть призупинити виплати. Це станеться, якщо під час перевірки буде виявлено, що людина більш як 30 днів поспіль перебуває за кордоном, набула у власність житло або транспортний засіб, або якщо рівень її доходів суттєво зріс.

Такі перевірки здійснює орган соціального захисту населення, і в разі невідповідності критеріям — виплати можуть бути зупинені.

Важливо! Це треба для забезпечення адресності допомоги, аби її отримували насамперед ті, хто справді потребує підтримки через втрату житла, засобів до існування чи неможливість повернутися до рідного місця проживання.