Чи можна отримати ВПО оренду на житло

Відповідно до рівня доходів ВПО, оренди житла в регіоні та кількості людей, які входять у склад сім'ї, переселенці можуть отримати субсидії на оренду житла. В Мінсоцполітики заявляють, що взимку було запущено пілотний проєкт, передає 24 Канал.

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Ми прибираємо зайві бюрократичні процедури і розширюємо коло тих, хто може скористатися інструментом субсидії на оренду житла для ВПО. Також вводяться зміни, які зроблять цю допомогу ще доступнішою для більшої кількості внутрішньо переміщених осіб,

– розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Які відбулися зміни для ВПО:

кожні 6 місяців після призначення субсидії на оренду, якщо родина і надалі має право на її отримання, допомога продовжуватиметься автоматично ще на пів року. Водночас якщо родина має низькі статки і потребує підтримки від держави, вона зможе отримувати допомогу і довший період;

формулу розрахунку обов'язкового платежу та розмір субсидії для орендаря змінено: будь-якій родині ВПО буде надаватись субсидія, якщо видатки на оренду в межах встановлених соцнормативів перевищують 20% доходів родини;

дані щодо середньої споживчої ціни оренди квартири оновлено відповідно до цін за поточний рік, а це означає, що субсидія стане більшою;

ВПО зможе отримувати субсидію навіть тоді, коли винаймає лише кімнату, а не квартиру чи будинок;

ВПО та власники житла можуть використовувати власний договір найму;

взяти участь у проєкті щодо оренди житла можуть ВПО, які не лише орендують житло у фізичних осіб чи ФОП, але й в юридичних осіб;

передбачені випадки відмови власника житла від отримання компенсації податків, за бажанням власника.

Грошова допомога від міжнародних організацій

Світовий банк

Допомогу ВПО можуть отримати й від Світового банку, який спільно з Мінсоцполітики України реалізовують проєкт INSPIRE, бюджет якого становить 1,2 мільярда доларів. Проєкт фінансує 29 видів соцвиплат.

ЮНІСЕФ

ВПО також можуть отримати екстрену допомогу у розмірі 10 800 гривень на одну евакуйовану особу (по 3 600 гривень на особу щомісяця впродовж 3 місяців).

Йдеться про проєкт Мінсоцполітики при підтримці ЮНІСЕФ, який було запроваджено торік при евакуації населення з Сумщини та Харківщини. Цьогоріч такі виплати продовжуються для тих, хто подав заявку на допомогу у 2024 році.

Зверніть увагу! Кошти можуть отримати родини ВПО з дітьми, які мають у складі сім'ї особу або дитину з інвалідністю до 18 років, є малозабезпеченими з дітьми до 18 років, є багатодітною сім'єю з дітьми до 18 років, або ж мати чи батько самостійно виховують дитину.

ООН

Всесвітньо продовольча програма ООН спільно з Мінсоцполітики та ПФУ допомагають людям, які проживають на територіях, де ведуться бойові дії, отримують пенсію або соцдопомогу на рівні менш як 3 250 гривень й не отримують допомогу від різних міжнародних програм, як ВПО.

Така програма діятиме до кінця травня цього року, а виплачують пенсіонерам, людям з інвалідністю та дітям з інвалідністю різницю до суми у 3 250 гривень.