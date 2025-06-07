Яке житло для ВПО передбачається

Голова ТСК Верховної Ради з питань захисту прав ВПО Павло Фролов на воркшопі "Житло для ВПО: прозора інвентаризація та антикорупційний контроль" заявив, що вперше Україна запускає масштабну інвентаризацію всього житла, яке може бути використане для переселенців, а саме зафіксованого, законного і підзвітного, передає 24 Канал з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Закон також передбачає створення єдиного реєстру житлових об’єктів, який дозволить ВПО самостійно бачити наявне житло, його стан і розташування,

– сказав Фролов.

Крім того, держава врахує ще й потенційне житло різних форм власності. Тобто комунальне, державне, громади, колишніх гуртожитків тощо.

Павло Фролов додав, що крім того стартувало створення інтерактивної мапи житла, при обласних військових адміністраціях працюють комісії з оцінки технічного стану об'єктів й триває діалог з міжнародними донорами щодо відновлення житла.

Звернуть увагу! Вже у 2025 році, очікується, що тисячі родин ВПО зможуть обрати зручне для себе житло зі списку перевірених об'єктів.