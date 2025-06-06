Яка пенсія буде при зарплаті 24 000 гривень

Щоб дізнатися, яку пенсію платитимуть при заробітній платі 24 000 гривень, потрібно врахувати увесь набутий страховий стаж. Наприклад, можемо порахувати пенсійні виплати за наявності у людини 32 років стажу, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Понад 8 000 гривень: де в Україні найвища середня пенсія

Розмір страхового стажу, який необхідний в Україні для виходу на пенсію за віком, постійно збільшується. У 2025 році вимоги знову підвищили:

Вийти на пенсію у 60 років тепер можна, маючи щонайменше 32 роки страхового стажу – це стосується і чоловіків, і жінок.

Для виходу на заслужений відпочинок у 63 роки необхідний стаж від 22 до 31 року.

Для пенсії за віком у 65 років потрібно мати від 15 до 21 років стажу.

Тобто людина зі стажем 32 роки у 2025 році може вийти на пенсію й у 60, і 63, і 65 років.

Якщо у людини була заробітна плата у розмірі 24 000 гривень, вона має 32 роки стажу та виходить на пенсію у 60 років, то виплати складуть 8 414 гривень.

Яка буде пенсія із зарплатою 24 000 гривень і 32 роками стажу у 60 років / Скриншот з пенсійного калькулятора

У разі, якщо людина виходить на пенсію у 63 роки зі страховим стажем 32 роки, її пенсія буде більшою. При зарплаті 24 000 гривень вона отримуватиме 9 928 гривень.

Яка буде пенсія із зарплатою 24 000 гривень і 32 роками стажу у 63 роки / Скриншот з пенсійного калькулятора

Ще більші пенсійні виплати чекатимуть пенсіонера, який вийде на відпочинок у 65 років з тим же стажем 32 роки і зарплатою 24 000 гривень. Пенсія за таких умов становитиме 10 938 гривень.

Яка буде пенсія із зарплатою 24 000 гривень і 32 роками стажу у 65 років / Скриншот з пенсійного калькулятора

Однак, якщо людина має більший страховий стаж при тій же зарплаті, то отримуватиме вищу пенсію.

Важливо! Усі пенсійні розрахунки проводилися за допомогою пенсійного калькулятора.