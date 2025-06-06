Какая пенсия будет при зарплате 24 000 гривен

Чтобы узнать, какую пенсию будут платить при заработной плате 24 000 гривен, нужно учесть весь приобретенный страховой стаж. Например, можем посчитать пенсионные выплаты при наличии у человека 32 лет стажа, рассказывает 24 Канал.

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Размер страхового стажа, который необходим в Украине для выхода на пенсию по возрасту, постоянно увеличивается. В 2025 году требования снова повысили:

Выйти на пенсию в 60 лет теперь можно, имея не менее 32 лет страхового стажа – это касается и мужчин, и женщин.

Для выхода на заслуженный отдых в 63 года необходим стаж от 22 до 31 года.

Для пенсии по возрасту в 65 лет нужно иметь от 15 до 21 года стажа.

То есть человек со стажем 32 года в 2025 году может выйти на пенсию и в 60, и 63, и 65 лет.

Если у человека была заработная плата в размере 24 000 гривен, он имеет 32 года стажа и выходит на пенсию в 60 лет, то выплаты составят 8 414 гривен.

Какая будет пенсия с зарплатой 24 000 гривен и 32 годами стажа в 60 лет / Скриншот из пенсионного калькулятора

В случае, если человек выходит на пенсию в 63 года со страховым стажем 32 года, его пенсия будет больше. При зарплате 24 000 гривен он будет получать 9 928 гривен.

Какая будет пенсия с зарплатой 24 000 гривен и 32 годами стажа в 63 года / Скриншот из пенсионного калькулятора

Еще большие пенсионные выплаты будут ждать пенсионера, который выйдет на отдых в 65 лет с тем же стажем 32 года и зарплатой 24 000 гривен. Пенсия при таких условиях составит 10 938 гривен.

Какая будет пенсия с зарплатой 24 000 гривен и 32 годами стажа в 65 лет / Скриншот из пенсионного калькулятора

Однако, если человек имеет больший страховой стаж при той же зарплате, то будет получать более высокую пенсию.

Важно! Все пенсионные расчеты проводились с помощью пенсионного калькулятора.