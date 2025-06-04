Что делать, когда не хватает стажа когда не хватает стажа

Украинцы, которым не хватает страхового стажа, могут "докупить" его или доработать необходимое количество месяцев/лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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1. "Докупить" страховой стаж

Это можно сделать за периоды, начиная с 2004 года, когда гражданин не был трудоустроенным или зарегистрированным физическим-лицом предпринимателем. За период до 2004 года купить стаж невозможно.

Чтобы "докупить" страховой стаж нужно обратиться в налоговый орган и заключить договор добровольного участия в общеобязательном государственном социальном страховании. Размеры взноса вы определяете самостоятельно, но величина их должна быть не менее 22% от минимальной заработной платы. В 2025 году эта сумма составляет не менее 1 760 гривен (22% от 8 000 гривен).

Если у человека за период с 2004 года по настоящее время есть годы, когда он нигде не работал (взносы не платились), то за этот период можно докупить стаж, но сумма за каждый месяц, не может быть меньше минимального страхового взноса на дату заключения договора, умноженный на коэффициент 2. То есть сейчас это 3 520 гривен.

2. Доработать необходимое количество времени

Если вы не имеете необходимое количество стажа для выхода на пенсию в 60 лет и не имеете возможности "докупить" стаж, то можно доработать. В 2025 году условия для выхода на пенсию следующие:

60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа;

63 года – при наличии не менее 22 лет страхового стажа;

65 лет – при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Однако если вы не имеете даже 15 лет стажа, можно рассчитывать на социальную пенсию.

Как получить социальную пенсию

Выйти на пенсию без стажа возможно. Помощь от государства предусмотрена для людей, которые имеют страховой стаж меньше 15 лет. В таком случае он может оформить социальную пенсию, если позволяет совокупный доход семьи. В 2025 году ее размер составляет 2 361 гривну – прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.

Для получения помощи можно обратиться в исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов. Подать заявление на получение услуги заявитель может путем отправки документов по почте (заказным письмом) или по электронной почте.

Иногда социальную помощь могут не предоставить. Для этого есть несколько оснований:

Среднемесячный доход семьи на одного человека за последние 6 месяцев превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Лицо получает пенсию или социальную помощь, работает или занимается другой деятельностью, приносящей доход.

Члены семьи совершили покупку или оплату услуг на сумму более 50 000 гривен в течение года до обращения за помощью.

Во время проверки выявлены дополнительные источники дохода, которые не были указаны в декларации.

В собственности есть вторая квартира или дом, если их общая площадь превышает 21 квадратный метр на человека и 10,5 квадратного метра на семью, или более одного автомобиля.

Важно! Рассмотрение заявления на получение социальной пенсии происходит в течение 30 дней.