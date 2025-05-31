Кто имеет право на социальную пенсию в Украине

Украинцы, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие достаточного страхового стажа для получения выплат по возрасту, могут оформить социальную пенсию. Это денежная поддержка, которая ежемесячно выплачивается из государственного бюджета, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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С 2025 года в Украине повысили требования к наличию страхового стажа:

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа, как мужчинам, так и женщинам.

Для пенсии в 63 года необходимо иметь страховой стаж от 22 до 31 года.

Пенсионеры, которые хотят выйти на отдых в 65 лет, должны иметь от 15 до 21 года стажа.

Если страховой стаж у человека менее 15 лет, он будет иметь право на социальную пенсию по достижении 65 лет.

Важно! Если человек вообще никогда не работал официально и не имеет никакого страхового стажа, то также будет получать социальную помощь от государства.

Какой размер социальной пенсии в 2025 году

В 2025 году размер социальной пенсии определяют как разницу между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и среднемесячным совокупным доходом семьи за последние шесть месяцев. Прожиточный минимум составляет 2 361 гривну.

Однако социальная пенсия не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который составляет 3 028 гривен.

Стоит знать! Если прожиточный минимум растет, меняется и социальная пенсия. Также она пересчитывается в случае изменений в имущественном состоянии и среднемесячном совокупном доходе семьи.

Как оформить социальную пенсию

Чтобы оформить социальную пенсию, необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту прописки или фактического проживания. При этом надо подать ряд документов:

Заявление о назначении пособия;

Паспорт и документ, подтверждающий регистрацию в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов;

Справку из Пенсионного фонда о страховом стаже, если он имеется;

Декларацию о доходах и имущественном состоянии, которая заполняется на основе справок о доходах каждого члена семьи за последние шесть месяцев;

Для лиц, которых признали недееспособными, необходима копия решения о назначении опекуна.

Важно! Социальная пенсия не выплачивается, если человек получает другие виды помощи от государства, работает или занимается другой деятельностью, которая приносит ему доход.