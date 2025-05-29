Кто имеет право на пенсию умершего

Выплата осуществляется по месяц смерти включительно, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Получить деньги могут члены семьи умершего, которые проживали вместе с ним на день его смерти, в том числе и нетрудоспособные члены его семьи, которые находились на его иждивении.

Подать заявление на получение средств нужно через Пенсионный фонд. Вместе с ним предоставляется:

свидетельство о смерти;

документы, которые подтверждают родственные отношения с умершим пенсионером;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

реквизиты банковского счета;

паспорт;

другие документы, которые удостоверяют проживание заявителя с пенсионером на день его смерти.

Важно! Нетрудоспособные члены семьи подают документы, удостоверяющие пребывание на его иждивении.

Как выплачивается недополученная пенсия

Недополученную пенсию ПФУ выплачивает путем зачисления средств на текущий банковский счет заявителя. Если у человека такого нет, то деньги можно получить через международную платежную систему "Быстрая копейка" в любом отделении Ощадбанка. Однако человеку нужно иметь при себе паспорт и идентификационный код.

Днем обращения за выплатой недополученной пенсии считается день принятия органом Фонда заявления со всеми необходимыми документами,

– объяснили в Пенсионном фонде.

Обратите внимание! В случае подачи заявления через вебпортал – дата регистрации заявления со сканированными копиями документов.