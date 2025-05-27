Кто имеет право на получение выплат на погребение
Помощь на погребение предоставляется в случае смерти застрахованного лица или членов семьи, которые находились на его иждивении, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Смотрите также Потеря кормильца: кто и как может оформить пенсию в 2025 году
Это касается:
- жены (мужа);
- детей, братьев, сестер и внуков, не достигших 18 лет или старших этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет, а соискателей образования, которые учились на дневной форме получения образования, – до 23 лет;
- отца, матери;
- деда, бабки по прямой линии родства.
Помощь на погребение застрахованного лица назначается члену семьи умершего или лицу, которое осуществило погребение, на основании:
- заявления лица, осуществившего погребение;
- документа, удостоверяющего личность;
- выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение или справки о смерти.
Обратите внимание! Размер пособия на погребение составляет 4 100 гривен.
Как получить деньги на погребение от работодателя
Для получения пособия на погребение, лицо должно обратиться к работодателю и предоставить:
- заявление о выплате пособия на погребение;
- документ, удостоверяющий личность;
- финансовые документы, подтверждающие расходы на погребение;
- справку с банковскими реквизитами для перечисления средств;
- свидетельство о смерти;
- выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти.
Решение о назначении пособия на погребение принимается страхователем (работодателем) или уполномоченными им лицами не позднее дня, следующего за днем обращения, и выплачивается не позднее следующего рабочего дня после получения страхователем (работодателем) страховых средств от ПФУ.
В случае реорганизации предприятия, учреждения, организации, прекращения ФЛП за получением выплаты члену его семьи или лицу, осуществившему погребение, следует обратиться непосредственно в любой сервисный центр ПФУ.