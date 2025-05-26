Кто может получить пенсию в связи с потерей кормильца

Пенсию в связи с потерей кормильца назначают нетрудоспособным членам семьи умершего, которые были на его иждивении. Главное условие – у кормильца на день смерти должен быть страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по III группе инвалидности, передает Канал 24 со ссылкой на ПФУ.

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Выплаты за кормильца могут получить:

муж или жена, отец и мать, которые имеют инвалидность или достигли пенсионного возраста;

дети умершего кормильца, даже те, которые родились в течение 10 месяцев со дня его смерти, не достигшие совершеннолетия;

дети, которым исполнилось 18 лет, против получили инвалидность до совершеннолетия;

дети, которые учатся на дневной форме в общеобразовательных, профессиональных или высших учебных заведениях, до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет;

дети-сироты до 23 лет, даже те, что не учатся.

Важно! Детям пенсию по случаю потери кормильца назначают независимо от того, содержал он их до своей смерти или нет. Усыновленные дети имеют право на ту же пенсию, что и родные дети.

Что необходимо для получения пенсии в связи с потерей кормильца

Для оформления пенсии в связи с потерей кормильца нужно обратиться в местный орган Пенсионного фонда Украины. Также получить услугу можно онлайн с помощью портала электронных услуг Пенсионного фонда или "Дия".

Понадобятся следующие документы:

заявление на назначение пенсии в связи со смертью кормильца;

документ о месте жительства или регистрации;

справка ОК-5, которая содержит индивидуальные сведения о застрахованном лице за период с 01 июля 2000 года (ее можно оформить через "Дию");

свидетельство о смерти кормильца;

свидетельство о рождении или паспорт человека, которому назначается пенсия;

справка о составе семьи умершего кормильца;

документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (ИНН) или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании лица, которому назначают пенсию, и умершего;

копии документов, которые подтверждают родственные отношения члена семьи с умершим кормильцем;

справка об обучении ребенка на дневной форме от учебного заведения;

документ о пребывании членов семьи (кроме детей) на содержании умершего кормильца;

справка о том, что муж или жена, один из родственников кормильца не работают и ухаживают за ребенком умершего до достижения им 8 лет;

документ, который подтверждает стаж умершего.

Решение о назначении пенсии в связи с потерей кормильца принимают не позднее десяти дней после поступления заявления и документов.

Следует знать! Размер выплат в связи с потерей кормильца зависит от пенсии по возрасту, которую получал или мог получать умерший. Один нетрудоспособный член семьи может получать 50% от пенсии по возрасту кормильца, двое и более – 100%, распределены между ними поровну.