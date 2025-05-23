Как получать пенсию в другой области

Для этого следует обратиться в ПФУ, пишет 24 Канал со ссылкой на Дію.

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В случае изменения места жительства нужно обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда Украины по новому месту жительства для перевода выплаты пенсии,

– сообщают в Дії.

Если пенсионером является несовершеннолетнее или недееспособное лицо, то законные представители предоставляют в ПФУ следующие документы:

паспорт гражданина Украины; документы, удостоверяющие личность и подтверждающие его статус (полномочия); решение суда (при наличии).

В условиях военного времени, если уполномоченные банки не могут выплатить пенсии, человеку переведут средства непосредственно на карточку. Это возможно сделать без открытия счета в Ощадбанке.

Важно! Пенсия выплачивается в размерах не меньших, чем были в предыдущем месяце.