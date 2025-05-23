Сколько надо стажа, чтобы выйти на пенсию

Сейчас украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Для каждого возраста установлено свое минимально необходимое количество стажа. По состоянию на 2025 год, эти минимумы следующие:

для того, чтобы уйти на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа;

нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа; в 63 года – 22 года страхового стажа;

– 22 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

До 2028 года минимумы для 60 и 63 лет будут ежегодно расти. А вот показатель для 65 лет пока будет без изменений.

Напомним! Для расчета пенсии используется формула "П = Зп х Кс", где под "Зп" имеется в виду зарплата с которой в период трудовой деятельности уплачивались страховые взносы, "Кс" – коэффициент страхового стажа.