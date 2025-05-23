Какие расходы сокращают в России

Россия вынуждена урезать финансирование из-за резкого снижения нефтегазовых доходов, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание.

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Развитие авиапрома

Прежде всего сократили финансирование программы развития авиапрома, в рамках которой планировали заменить западные лайнеры у российских авиакомпаний. Совокупный бюджет программы с первоначальных 101,2 миллиардов рублей сократится на 22% – до 78,8 миллиардов рублей.

Развитие промышленности

Базовая госпрограмма "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", в рамках которой планировалось на 40% увеличить выпуск гражданских товаров до 2030 года, потеряет 66,9 миллиардов рублей финансирования в 2025 году.

Развитие транспорта

Расходы на поддержку автопрома уменьшат на 35 миллиардов рублей, на "высокотехнологичные отрасли" – на 46 миллиардов рублей, на "производство инновационного транспорта" – на 25 миллиардов рублей, на производство судов и судового оборудования - на 12,6 миллиардов рублей.

Развитие технологий

Почти треть финансирования – 1,7 миллиардов рублей из 5,6 миллиардов – потеряет федеральный проект производства промышленных роботов.

Что будет с экономикой России

Сокращение государственных программ нанесет удар по экономике России. Минфин России прогнозирует, что дефицит бюджета в 2025 году достигнет 3,8 триллиона рублей – это втрое больше первоначальных оценок и рекорд со времен пандемии.

Для покрытия дефицита рассматривают возможность девальвации рубля до 100 за доллар, но это может ускорить инфляцию, которую центробанк пытается сдержать рекордной ставкой 21%. Резервы Фонда национального благосостояния сократились до 40 миллиардов долларов – минимума с 2008 года.