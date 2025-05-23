Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний, отметив, как именно Украина должна вести себя в условиях, когда российская власть оказывает сопротивление западным инициативам. Также глава ОПУ Андрей Ермак, комментируя дальнейший ход переговоров, подчеркнул, что первым шагом должна стать договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000", а вторым – определение места для следующей встречи с представителями России.

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Тогда россияне начнут умолять

Загородний объяснил заявление Лаврова, подчеркнув, что России ставили ультиматум – сначала перемирие, а потом переговоры.

"Однако Кремль хочет совместить переговоры и войну. Они хотят воевать и, чтобы России делали определенные послабления, в частности, по санкциям. Россияне открыто плюют на европейцев, которые выставляют ультиматумы", – сказал политолог.

Обратите внимание! Во время встречи "коалиции желающих" в Киеве 10 мая, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Дональд Туск и Владимир Зеленский договорились, что с 12 мая должно начаться полное и всеобъемлющее прекращение огня минимум на 30 дней. Вместе союзники требовали этого от России, которая проигнорировала эту инициативу.

Однако Украина, по его словам, должна использовать эту ситуацию. А Европе надо усиливать санкции – останавливать нефтяные танкеры, показывать свою силу.

В то же время есть действенный инструмент, который позволит повлиять на Россию. Это – контроль над Балтийским и Черным морем,

– уверен Тарас Загородний.

Тогда, по его мнению, россияне будут сами умолять, что им сделать, чтобы была снята блокада. Это будет конец российской экономике, и будет уже не важно, какие санкции еще введут.

Он добавил, что это – конкретика, и Украина должна на этом настаивать, а именно на остановке танкеров, идущих из балтийских портов.

Напомним, что российский правозащитник Марк Фейгин уверен, что заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров можно силой. По его словам, Украина должна получить все необходимое оружие, в частности баллистику, чтобы был паритет на поле боя. Также необходимы санкции и эмбарго. А именно – тотальный запрет на пересечение любых энергоресурсов из России в сторону Европы.