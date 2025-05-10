Об этом президент Украины заявил во время пресс-конференции в Киеве, передает 24 Канал.

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Зеленский прокомментировал 30-дневное перемирие

Так, во время встречи "коалиции желающих" Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Дональд Туск и Владимир Зеленский договорились, что с понедельника, 12 мая, должно начаться полное и всеобъемлющее прекращение огня минимум на 30 дней.

Мы вместе требуем этого от России. Мы знаем, что нас поддерживают в этом Соединенные Штаты,

– указал Зеленский.

Президент подчеркнул, что "безусловное прекращение огня" означает – без всяких условий. Любая попытка выдвинуть условия будет рассматриваться как свидетельство затянуть войну и сорвать дипломатию. Само перемирие должно быть всеобъемлющим: в воздухе, на море, и на суше.

По мнению украинского лидера, обеспечить мониторинг прекращения огня вполне возможно в координации с США.

В течение перемирия будет продолжаться работа над определением безопасности политических, гуманитарных основ мира.

"Коалиция желающих" договорилась, что четким приоритетом является укрепление Вооруженных Сил, как главного гаранта суверенитета и безопасности Украины. Ключевым элементом гарантий безопасности также должен стать контингент поддержки.

Если Россия откажется от полного и всеобъемлющего прекращения огня, то должны быть применены санкции против ее энергетического сектора и банковской системы.