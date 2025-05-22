Кто может получать пенсию в любом банке
Новые правила получения пенсии ввели из-за военного положения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
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Это касается граждан, которые:
- выехали с временно оккупированных территорий и проживают на подконтрольной Украине территории;
- проживают непосредственно на ВОТ;
- находятся за границей.
Отныне они могут получать пенсию в любом уполномоченном банке, а не только в "Ощадбанке". Это касается всех получателей пенсий, независимо от даты перемещения или наличия справки ВПО.
Как сменить банк
Получать пенсию можно в любом уполномоченном банке можно в любом уполномоченном банке на территории Украины или в отделении "Укрпочты" или с доставкой на дом. Изменить банк можно одним из способов: лично в ПФУ, онлайн через вебпортал ПФУ, или подав заявление в новом банке.
Для пенсионеров, проживающих в оккупации или временно находящихся за рубежом, есть дополнительные условия:
- ежегодно проходить физическую идентификацию (процедуру установления личности получателя пенсии) до 31 декабря;
- осуществлять расходные операции с использованием банковской карты пенсионного счета минимум раз в 6 месяцев.
Обратите внимание! Для пенсионеров, которые выехали с временно оккупированных территорий или остаются на ВОТ, обязательно нужно сообщить ПФУ о том, что они не получают пенсию от России.