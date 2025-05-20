Как назначаются пенсии в Украине

В Украине назначение пенсий гражданам регулируют несколько законов. Размер выплат зависит в основном от страхового стажа и взносов человека в Пенсионный фонд Украины. Кроме того, ежегодно проводится повышение выплат за счет индексации, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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С каждой своей заработной платы ежемесячно украинец платит 23% налогов в виде Единого социального взноса и военного сбора. Часть этих средств поступает в Пенсионный фонд для обеспечения пенсий.

Рассчитывается каждая пенсия по формуле:

средняя заработная плата за 3 года х стаж х на индивидуальный коэффициент зарплаты х 1%

То есть, если человек проработал 35 лет со средней зарплатой за 3 года в размере 15 057,09 гривен, то получит пенсию в 5 269,9 гривны.

Важно! Те работники, которые получали минимальную заработную плату, на заслуженном отдыхе могут рассчитывать на значительно меньшую пенсию. Тогда ее могут повысить до минимальной – сейчас это 2 361 гривна.

Как происходит индексация пенсий и почему не помогает

Ежегодная индексация пенсий должна была бы помочь гражданам с наименьшими выплатами, но часто она не работает. Проводится перерасчет путем повышения средней зарплаты по стране, с которой ранее уплачивались взносы. Этот показатель ежегодно увеличивают по специальной формуле.

Так, после индексации пенсий в марте 2025 года средний размер выплат в Украине вырос до 6 341 гривны.

Для сравнения! Средняя заработная плата сейчас составляет 19 430 гривен. Итак, средняя пенсия обеспечивает менее трети от зарплаты, но многие люди не получают даже ее.

Многие пенсионеры жалуются на то, что их выплаты не растут почти совсем или растут медленнее, чем цены. Высший суд недавно признал незаконными случаи, когда индексацию не проводили в первые годы после назначения пенсии. Ведь это ведет к тому, что даже с надбавками покупательная способность пенсионеров ежегодно уменьшается.