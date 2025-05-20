Як призначаються пенсії в України

В Україні призначення пенсій громадянам регулюють кілька законів. Розмір виплат залежить в основному від страхового стажу та внесків людини до Пенсійного фонду України. Окрім того, кожного року проводиться підвищення виплат за рахунок індексації, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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З кожної своєї заробітної плати щомісяця українець платить 23% податків у вигляді Єдиного соціального внеску та військового збору. Частина цих коштів надходить до Пенсійного фонду для забезпечення пенсій.

Розраховується кожна пенсія за формулою:

середня заробітна плата за 3 роки х стаж х на індивідуальний коефіцієнт зарплати х 1%

Тобто якщо людина пропрацювала 35 років із середньою зарплатою за 3 роки у розмірі 15 057,09 гривень, то отримає пенсію у 5 269,9 гривні.

Важливо! Ті працівники, які отримували мінімальну заробітну плату, на заслуженому відпочинку можуть розраховувати на значно меншу пенсію. Тоді її можуть підвищити до мінімальної – наразі це 2 361 гривня.

Як відбувається індексація пенсій і чому не допомагає

Щорічна індексація пенсій мала б допомогти громадянам із найменшими виплатами, але часто вона не працює. Проводиться перерахунок шляхом підвищення середньої зарплати по країні, з якої раніше сплачувалися внески. Цей показник щороку збільшують за спеціальною формулою.

Так, після індексації пенсій у березні 2025 року середній розмір виплат в Україні зріс до 6 341 гривні.

Для порівняння! Середня заробітна плата зараз становить 19 430 гривень. Отже, середня пенсія забезпечує менше третини від зарплати, але багато людей не отримують навіть її.

Багато пенсіонерів скаржаться на те, що їхні виплати не ростуть майже зовсім або ростуть повільніше, ніж ціни. Вищий суд нещодавно визнав незаконними випадки, коли індексацію не проводили у перші роки після призначення пенсії. Адже це веде до того, що навіть з надбавками купівельна спроможність пенсіонерів щороку зменшується.