Як дізнатися розмір своєї пенсії після індексації
Ознайомитися з інформацією про розмір проіндексованої пенсії можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ, пише 24 Канал з посиланням на фонд.
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Алгоритм дій такий:
- зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;
- натиснути "Вхід".
- авторизуватися будь-яким зручним способом: з використанням кваліфікованого електронного підпису, через BankID або за допомогою "Дія.Підпис";
- натиснути “Увійти”.
- у лівому боковому меню знайти до розділу "Моя пенсія".
Саме там можна ознайомитись із розміром перерахованої з 1 березня пенсії. Цього року вони збільшилися на 11,5%.
Важливо! Для зручності можна також скористатися мобільним додатком "Пенсійний фонд".