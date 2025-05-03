Кому не проіндексували пенсію

Індексацію проводять, аби осучаснити старі пенсії, тому українці, які вийшли на пенсію нещодавно, не отримають збільшених виплат, передає 24 Канал.

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Зокрема, індексація не застосовувалася до:​

осіб, які вийшли на пенсію після 1 січня 2025 року, оскільки їхні пенсії вже враховують актуальні зарплати;

пенсіонерів, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років, через те, що їхні виплати розраховані за сучасними показниками;​

працюючих пенсіонерів, оскільки індексація для них не передбачена законом;​

осіб, чия пенсія перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (23 610 гривень).

Водночас деякі пенсіонери не відчули зростання виплат через те, що вона застосовується лише до базової частини пенсії – тієї, що розраховується за формулою без урахування доплат.

Наприклад! Якщо основна пенсія становить 1 230 гривень, а загальна сума з доплатами – 2 361 гривню, то після індексації базова частина зросте до 1 353 гривень. Проте доплата зменшиться, і в результаті загальний розмір пенсії залишиться незмінним – 2 361 гривня.