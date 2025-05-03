Кому не проиндексировали пенсию

Индексацию проводят, чтобы осовременить старые пенсии, поэтому украинцы, которые вышли на пенсию недавно, не получат увеличенных выплат, передает 24 Канал.

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В частности, индексация не применялась к:

лицам, которые вышли на пенсию после 1 января 2025 года, поскольку их пенсии уже учитывают актуальные зарплаты;

пенсионеров, которые вышли на пенсию в течение последних трех лет, из-за того, что их выплаты рассчитаны по современным показателям;

работающих пенсионеров, поскольку индексация для них не предусмотрена законом;

лиц, чья пенсия превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (23 610 гривен).

В то же время некоторые пенсионеры не почувствовали рост выплат из-за того, что она применяется только к базовой части пенсии – той, что рассчитывается по формуле без учета доплат.

Например! Если основная пенсия составляет 1 230 гривен, а общая сумма с доплатами – 2 361 гривну, то после индексации базовая часть вырастет до 1 353 гривен. Однако доплата уменьшится, и в результате общий размер пенсии останется неизменным – 2 361 гривна.