Кому не повысят пенсию

Эксперты предполагают, что пенсии могут повыситься на 10-17%, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Минимальное повышение составит 100 гривен, а максимальное – 1 500 гривен, хотя точные цифры пока не определены.

С 1 марта ежегодно проводится перерасчет пенсий, увеличивая среднюю заработную плату, с которой уплачены страховые взносы, для исчисления пенсии. Под индексацию попадает только "чистая" пенсия, без учета надбавок.

Важно! Индексация не будет применяться к пенсиям тех, кто вышел на пенсию в течение последних 3 лет, поскольку их пенсии уже актуальны и не требуют увеличения.

Кому пенсию повысят с опозданием

Индексация пенсий состоится в марте, но некоторым пенсионерам увеличение выплат начнется только в апреле. Перерасчет пенсий будет осуществляться с учетом страхового стажа, полученного после предыдущего перерасчета.

Заметьте! Перерасчет произойдет автоматически для тех, у кого на февраль текущего года есть 2 года стажа. Если стаж получен позже, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд.