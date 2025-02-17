У кого из пенсионеров увеличатся пенсии в апреле

В апреле вырастут пенсии работающих пенсионеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Перерасчет проведен с учетом только страхового стажа, приобретенного после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии, или в случае целесообразности с учетом стажа и заработной платы, приобретенных после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии,

– говорится в сообщении ПФУ.

Перерасчет пенсий таких лиц произойдет автоматически. Начаться он должен с 1 апреля.

Обратите внимание! Автоматический перерасчет пенсий происходит, если пенсионер заработал по состоянию на февраль текущего года 2 года стажа. При этом, если стаж заработан позже, лицо должно подать специальное заявление в ПФУ.

Почему пенсии будут расти с опозданием

Начисление таких доплат состоится только в июне. Это связано с тем, что страхователи подают отчеты за I квартал года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования и в мае.

Обратите внимание! В июне пенсионеры получат доплату сразу за 3 месяца.