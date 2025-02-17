Кто добился снятия санкций

Кроме того, в некоторых странах снятие санкций оказалось проще, чем в других государствах, пишет 24 канал со ссылкой на росмедиа.

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Так миллиардер Дмитрий Пумпянский отрицал санкции вместе со своей семьей. И ему удалось снять с себя ограничения. В то же время автогонщик Никита Мазепин доказал, что не связан с бизнесом своего отца. Им является владелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин.

Однако некоторые люди добивались снятия санкций через суд:

Дмитрий Конов – экс-глава "Сибура" (частично);

Владимир Рашевский – экс-глава "Еврохима";

Сергей Мндоянц – бывший топ-менеджер АФК "Система";

Александр Шульгин – экс-глава Ozon;

Павел Езубов – двоюродный брат Олега Дерипаски (частично);

Майя Токарева – дочь главы "Транснефти";

Виолетта Пригожина – мать основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Санкции против бывшего главы "Яндекса" Аркадия Воложа, который еще с 2014 года проживает в Израиле, сняли в 2023 году. Это произошло через несколько месяцев после его публичного антивоенного заявления.

Кроме того, ограничения были отменены в отношении таких людей:

владельца группы ЕСП и медиахолдинга РБК Григория Березкина;

экс-совладельца "Нортгаза" Фархада Ахмедова ;

сестры миллиардера Алишера Усманова – Саодат Нарзиевой.

Интересно! Причины решения о снятии санкций не указаны. Однако сам Усманов и другая его сестра, Гульбахор Исмаилова, в снятии санкций получили отказ.

Кто имеет большие шансы выйти из-под санкций

Шансы выйти из-под санкций выше у тех, кто придерживается двух пунктов:

отошел от публичной деятельности; дистанцировался от России.

Примером является Лев Хасис, бывший первый заместитель председателя "Сбербанка", который ушел из банка за несколько дней до полномасштабного вторжения, а в апреле 2022 года покинул Россию. За ним ушли еще три бывших топ-менеджера Сбера: Наталья Алимова, Александра Бурико и Сергей Мальцев. И все трое находятся вне санкционного списка.

А вот тем, кто оставался в медийном поле, избавиться от санкций оказалось значительно сложнее. Например, Игорь Макаров, основатель "Итеры", получил отказ. Также остался под санкциями Алексей Исайкин, основатель авиакомпании "Волга-Днепр". Также ограничений не избавились Лаура и Екатерина Фридман, дочери миллиардера Михаила Фридмана.

Заметьте! То есть люди, занимавшие высшую позицию в обществе, имеют более низкие шансы на снятие санкций.