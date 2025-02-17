У кого з пенсіонерів збільшаться пенсії у квітні

У квітні зростуть пенсії працюючих пенсіонерів, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Перерахунок проведено з урахуванням лише страхового стажу, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, або у разі доцільності з урахуванням стажу та заробітної плати, набутих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Перерахунок пенсій таких осіб відбудеться автоматично. Розпочатися він має з 1 квітня.

Зверніть увагу! Автоматичне перерахування пенсій відбувається, якщо пенсіонер заробив станом на лютий поточного року 2 роки стажу. При цьому, якщо стаж зароблений пізніше, особа має подати спеціальну заяву у ПФУ.

Чому пенсії зростатимуть із запізненням

Нарахування таких доплат відбудеться аж у червні. Це пов'язано з тим, що страхувальники подають звіти за І квартал року до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування і у травні.

Зауважте! У червні пенсіонери отримають доплату одразу за 3 місяці.