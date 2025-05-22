Какая заработная плата учитывается при расчете пенсий

Пенсионный фонд Украины при расчете пенсий принимает во внимание данные о заработной плате гражданина от 1 июля 2000 года. При этом учитываются сведения за весь период от этой даты, передает Канал 24 со ссылкой на ПФУ.

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Но есть случаи, когда будущий пенсионер не имеет с 1 июля 2000 года 60 месяцев страхового стажа (5 лет), необходимых для расчета пенсии. Тогда Пенсионный фонд имеет право учесть заработную плату, которую он получал до этой даты. Правда, для этого человеку придется подать документы, подтверждающие его стаж и доходы.

Важно! Пенсионный фонд сохраняет информацию о доходах и страховом стаже граждан после 1 июля 2000 года. При назначении пенсии она учитывается автоматически.

Как выбрать годы для начисления пенсии

Пенсионный фонд может учесть доходы будущего пенсионера за период до 1 июля 2000 года даже тогда, когда он имеет более 5 лет страхового стажа. Для этого человеку необходимо подать оригиналы документов с места работы, которые подтверждают его заработную плату.

Если предприятие закрылось, необходимо взять справки в архиве.

Подтвердить выплаты помогут выписки с лицевых счетов и платежные ведомости по заработной плате.

Пенсионер имеет право выбрать любые 5 лет страхового стажа до 1 июля 2000 года для расчета пенсии. Перерывы в трудовой деятельности не учитывают Поэтому стоит выбирать годы с самой высокой заработной платой, чтобы повысить коэффициент расчета пенсии.

Как производится расчет пенсии

Чтобы рассчитать пенсию, заработную плату вычисляют по специальной формуле – Зп = Зс * (Ск : К), где:

Зп – заработная плата;

Зс – средняя заработная плата в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три года до пенсии;

Ск – сумма коэффициентов заработной платы за каждый месяц;

К – страховой стаж за те месяцы, которые учитываются для определения коэффициента заработной платы.

Стоит помнить! Для расчета точной суммы будущей пенсии необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Специалисты учитывают все документы и обстоятельства в каждом индивидуальном случае.