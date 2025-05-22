Хто може отримувати пенсію в будь-якому банку

Нові правила отримання пенсії запровадили через воєнний стан, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Це стосується громадян, які:

виїхали з тимчасово окупованих територій та проживають на підконтрольній Україні території;

проживають безпосередньо на ТОТ;

перебувають за кордоном.

Відтепер вони можуть отримувати пенсію в будь-якому уповноваженому банку, а не лише в "Ощадбанку". Це стосується всіх отримувачів пенсій, незалежно від дати переміщення чи наявності довідки ВПО.

Як змінити банк

Отримувати пенсію можна в будь-якому уповноваженому банку на території України або у відділенні "Укрпошти" чи з доставкою додому. Змінити банк можна одним із способів: особисто в ПФУ, онлайн через вебпортал ПФУ, або подавши заяву в новому банку.

Для пенсіонерів, які проживають в окупації або тимчасово перебувають за кордоном, є додаткові умови:

щорічно проходити фізичну ідентифікацію (процедуру встановлення особи одержувача пенсії) до 31 грудня;

здійснювати видаткові операції з використанням банківської картки пенсійного рахунку щонайменше раз на 6 місяців.

Зауважте! Для пенсіонерів, які виїхали з тимчасово окупованих територій або залишаються на ТОТ, обов'язково потрібно повідомити ПФУ про те, що вони не одержують пенсію від Росії.