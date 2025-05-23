Як отримувати пенсію в іншій області
Для цього слід звернутися до ПФУ, пише 24 Канал з посиланням на Дію.
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У разі зміни місця проживання потрібно звернутись до територіального управління Пенсійного фонду України за новим місцем проживання для переведення виплати пенсії,
– повідомляють у Дії.
Якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа, то законні представники надають до ПФУ такі документи:
- паспорт громадянина України;
- документи, що посвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження);
- рішення суду (за наявності).
В умовах воєнного часу, якщо уповноважені банки не можуть виплатити пенсії, людині перекажуть кошти безпосередньо на картку. Це можливо зробити без відкриття рахунку в Ощадбанку.
Важливо! Пенсія виплачується в розмірах не менших, ніж були попереднього місяця.