Чому "Ощадбанк" не зберігатиме невитрачені пенсії

Пенсіонери на ТОТ продовжують отримувати свою пенсію за умови проходження фізичної (зокрема, відео-) ідентифікації у ПФУ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабмін.

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Водночас ПФУ давно (від одного року до іноді 5-7 років) не може зв'язатися з деякими пенсіонерами. Ці люди також тривалий час не користуються грошима зі своїх пенсійних карток, через що вони накопичуються в "Ощадбанку".

Станом на 1 жовтня 2023 року в "Ощадбанку" накопичили понад 10 мільярдів гривень. Це пенсії, які були нараховані українським пенсіонерам з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, а саме тих територій, що були окуповані ще до вторгнення у 2022 році.

З цими пенсіонерами не було жодного зв'язку, вони не користувалися своїми рахунками і ніяк не взаємодіяли з банком. Таким чином виплати цих пенсіонерів банк використовував як свої вільні гроші для власних операцій.

Щоб зробити пенсійну систему більш фінансово стабільною, встановили нове правило: кошти, які були відкладені для виплати таких пенсій, тепер будуть зберігатися не в "Ощадбанку", а безпосередньо в ПФУ.

Кого стосуються нововведення

Дана норма стосується виключно коштів тих пенсіонерів, які відповідають одночасно всім наступним параметрам:

Є ВПО з ТОТ Донецької, Луганської областей (чи раніше були були ВПО з ТОТ Донецької, Луганської областей, які окуповані до 24 лютого 2022 року );

Отримували пенсію як ВПО до повномасштабного вторгнення;

Не користувались пенсійним рахунком (карткою) понад 1 рік;

АБО Не проходили фізичну ідентифікацію в "Ощадбанку" протягом 6 місяців з дати, коли це мало бути зроблено.

Право на пенсії повністю залишається за тими пенсіонерами, на чиї рахунки вони були нараховані.

Отже, якщо власники цих коштів живі або у них є законні спадкоємці, право на отримання цих виплат повністю зберігається за ними. Змінюється лише місце, де ці гроші будуть зберігатися: замість державного "Ощадбанку" вони будуть знаходитись у ПФУ, чекаючи на звернення своїх власників.