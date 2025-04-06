Кому спростили правила отримання пенсії

З початком повномасштабної війни багато пенсіонерів виїхали за кордон, рятуючись від бойових дій, в той час, як інші переїхали або залишилися в окупації. Для таких осіб уряд спростив правила отримання пенсійних виплат, передає 24 Канал із посиланням на "На пенсії".

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З 2025 року пенсію можна отримувати на рахунок будь-якого українського банку, а не тільки через "Ощадбанк", як це було раніше.

При цьому громадяни, що перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, повинні щороку проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня.

При цьому, якщо пенсіонер на ТОТ не пройшов ідентифікацію протягом пів року, йому потрібно здійснити хоча б одну фінансову операцію на своєму рахунку, щоб підтвердити свою живу наявність та отримання пенсії.