Яку найвищу пенсію отримують в Україні

Максимальна пенсія в Україні складає 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Таким чином, у 2025 році цей розмір становить 23 610 гривень з урахуванням усіх можливих надбавок та доплат, повідомляє 24 Канал.

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Відомо, що такий розмір виплат можуть отримати державні службовці, народні депутати, працівники місцевого самоврядування та науковці.

Нагадуємо! На сьогодні мінімальний розмір пенсії для громадян України становить 2 361 гривню, а з доплатами – від 3 038 гривень залежно від стажу та віку.

Однак є особи, які можуть отримувати пенсію навіть у понад 100 тисяч гривень:

Йдеться, зокрема, про колишнього регіонала Сергія Ківалова. Як повідомляє OBOZ.UA, Пенсійний фонд щомісяця виділяє Ківалову майже 246 тисяч гривень. Хоча ще декілька років тому його пенсія складала 14 тисяч гривень. Відомо, що Ківалов вже 19 років є як не членом, то головою Вищої ради юстиції.

Як повідомляє OBOZ.UA, Пенсійний фонд щомісяця виділяє Ківалову майже 246 тисяч гривень. Хоча ще декілька років тому його пенсія складала 14 тисяч гривень. Відомо, що Ківалов вже 19 років є як не членом, то головою Вищої ради юстиції. Цікаво, що рекорд Ківалова побила колишня очільниця Конституційного суду України Наталія Шаптала. На посаді жінка пробула всього 4 місяці, а її пенсія щомісяця складає трішки більше, аніж 340 тисяч гривень. Як відомо, така сума виплат включає звичайні пенсії та довічне грошове утримання судді.