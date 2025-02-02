Який розмір найбільшої пенсії в Україні
Зокрема в Україні неможливо отримувати пенсійні виплати більше, аніж 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, пише 24 канал з посиланням на Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
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Слід пояснити, що це не більше, аніж 23 610 гривень. І у цю максимальну суму вже враховані надбавки.
Зверніть увагу! Винятком є надбавка за особливі заслуги перед Батьківщиною.
Хто в Україні отримує найбільші пенсії
Так найбільші пенсії отримують пенсіонери, що працювали за таких фахами:
- державні службовці,
- народні депутати,
- працівники місцевого самоврядування,
- вчені.
Важливо! Згідно з Бюджетною декларацією на 2025 – 2027, роки максимальна та мінімальна пенсії не змінюватиметься впродовж декількох років.