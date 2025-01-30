Як працює індексація

Згідно з бюджетом ПФУ, індексація відбудеться з коефіцієнтом 1,10. Розмір підвищення залежить від середнього зростання зарплат за три роки та рівня інфляції, передає 24 Канал з посиланням на проєкт постанови уряду, що розміщений на сайті ФПУ.

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З урахуванням високої інфляції та підвищення зарплат індексація пенсій може сягнути 11-12%. Під час березневої індексації пенсія збільшується відповідно до певного коефіцієнта, але враховується сума, розрахована за формулою.

Якщо підвищення складе 8%, то пенсія, яка за формулою була 1 230 гривень, зросте до 1 328,4 гривні. Однак фактично виплачуватиметься встановлений державою розмір – 2 361 гривня.

Як розраховується індексація

Вона складається з 50% річної інфляції та 50% середнього зростання зарплат за три роки. Це дозволяє компенсувати знецінення пенсійних виплат.

Зауважте! Остаточні дані щодо індексації будуть оголошені ближче до березня, коли офіційна статистика визначить динаміку зарплат і рівень інфляції.

Кому пенсії не підвищать

Індексація спрямована на осучаснення старих пенсій, тому ті, хто вийшов на пенсію протягом останніх кількох років, перерахунок не отримають.

У 2024 році уряд запровадив тимчасові ліміти на індексацію: