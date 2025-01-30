Які пенсії в Україні зараз

Водночас середня пенсійна виплата пенсіонерів, що продовжують працювати, сягнула 6 302,76 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зверніть увагу! Зараз 2,8 мільйона пенсіонерів продовжують працювати.

Станом на 1 січня 2025 року, пенсії українців сягнули таких значень:

25,95% отримують пенсію до 3 000 гривень ;

; 17,58% – від 3 001 до 4 000 гривень ;

; 18,79% – від 4 001 до 5 000 гривень ;

; 25,48% – від 5 001 до 10 000 гривень ;

; 12,20% – більш як 10 тисяч гривень.

Для порівняння, станом на 1 січня 2024 року пенсії в Україні були такі:

29,70% мали пенсію до 3 000 гривень ;

; 21,25% – від 3 001 до 4 000 гривень ;

; 14,91% – від 4 001 до 5 000 гривень ;

; 23,20% – від 5 001 до 10 000 гривень ;

; 10,94% – понад 10 тисяч гривень.

Зауважте! Українці мають право на різні види пенсій. Найбільше громадян отримують пенсійну виплату за віком – 72,59%.