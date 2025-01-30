Хто з ВПО зможе отримати цю допомогу
Субсидія на оренду надається переселенцям, які не мають достатньо коштів для того, аби орендувати житло повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.
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Також така допомога надається ВПО, які:
- мають непридатне для життя житло;
- покинули ТОТ або зону активних бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України.
Родина ВПО може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги,
– зазначають у Мінсоцполітики.
Зауважте, що субсидія на оренду надається лише, якщо:
- ВПО зараз не отримує допомогу, що надається на проживання;
- орендар та орендодавець не є родичами;
- орендодавець не отримує компенсацію через участь у програмі "Прихисток".
Зверніть увагу! Така субсидія надається на 6 місяців і розраховується індивідуально.