Кто из ВПЛ сможет получить эту помощь

Субсидия на аренду предоставляется переселенцам, которые не имеют достаточно средств для того, чтобы арендовать жилье сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Также такая помощь предоставляется ВПЛ, которые:

имеют непригодное для жизни жилье;

покинули ВОТ или зону активных боевых действий и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины.

Семья ВПЛ может одновременно получать и субсидию на аренду, и субсидию на жилищно-коммунальные услуги,

– отмечают в Минсоцполитики.

Заметьте, что субсидия на аренду предоставляется только, если:

ВПЛ сейчас не получает помощь, предоставляемую на проживание;

арендатор и арендодатель не являются родственниками;

арендодатель не получает компенсацию из-за участия в программе "Прихисток".

Обратите внимание! Такая субсидия предоставляется на 6 месяцев и рассчитывается индивидуально.