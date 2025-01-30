Какую помощь оказывают украинским беженцам в Польше

Речь идет о тех гражданах Украины, которые находятся в центрах коллективного размещения в Польше, пишет 24 канал со ссылкой на Polskie Radio.

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Так проект предусматривает:

покрытие расходов на аренду квартиры в течение шести месяцев;

помощь в трудоустройстве.

Виктория Захарова из фонда Siła Jedności, который реализует инициативу в Люблинском воеводстве, заявила, что главной целью программы является помочь тем беженцам, которые хотят остаться в Польше. Они нуждаются в поддержке, поскольку процесс интеграции может быть сложным. Особенно это касается людей, которые проживают в центрах размещения.

Часто эти люди не имеют возможности выучить польский язык, что значительно затрудняет поиск работы,

- отметила Захарова.

Она объяснила, что многие украинские беженцы, проживающие в подобных центрах, не могут позволить себе даже самое дешевое жилье. И в основном это многодетные семьи, одинокие матери, семьи с детьми с инвалидностью и пенсионеров.

В то же время некоторые женщины получают финансовую помощь от своих мужей, которые остались воевать или работать в Украине. Однако уровень жизни в обеих странах очень отличается.

Поэтому мы также предоставляем таким семьям продовольственную поддержку каждые несколько недель,

- рассказала Виктория Захарова.

Обратите внимание! Проект реализуется при поддержке Европейской Комиссии в сотрудничестве с Министерством внутренних дел и администрации Польши и неправительственными организациями.