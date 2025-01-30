Какую помощь оказывают украинским беженцам в Польше
Речь идет о тех гражданах Украины, которые находятся в центрах коллективного размещения в Польше, пишет 24 канал со ссылкой на Polskie Radio.
Читайте также Как в Польше открыть счет в банке: пошаговая инструкция для украинца
Так проект предусматривает:
- покрытие расходов на аренду квартиры в течение шести месяцев;
- помощь в трудоустройстве.
Виктория Захарова из фонда Siła Jedności, который реализует инициативу в Люблинском воеводстве, заявила, что главной целью программы является помочь тем беженцам, которые хотят остаться в Польше. Они нуждаются в поддержке, поскольку процесс интеграции может быть сложным. Особенно это касается людей, которые проживают в центрах размещения.
Часто эти люди не имеют возможности выучить польский язык, что значительно затрудняет поиск работы,
- отметила Захарова.
Она объяснила, что многие украинские беженцы, проживающие в подобных центрах, не могут позволить себе даже самое дешевое жилье. И в основном это многодетные семьи, одинокие матери, семьи с детьми с инвалидностью и пенсионеров.
В то же время некоторые женщины получают финансовую помощь от своих мужей, которые остались воевать или работать в Украине. Однако уровень жизни в обеих странах очень отличается.
Поэтому мы также предоставляем таким семьям продовольственную поддержку каждые несколько недель,
- рассказала Виктория Захарова.
Обратите внимание! Проект реализуется при поддержке Европейской Комиссии в сотрудничестве с Министерством внутренних дел и администрации Польши и неправительственными организациями.