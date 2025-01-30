Какие пенсии в Украине сейчас

При этом, средняя пенсионная выплата пенсионеров, продолжающих работать, достигла 6 302,76 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Обратите внимание! Сейчас 2,8 миллиона пенсионеров продолжают работать.

По состоянию на 1 января 2025 года, пенсии украинцев достигли таких значений:

25,95% получают пенсию до 3 000 гривен ;

; 17,58% – от 3 001 до 4 000 гривен ;

; 18,79% – от 4 001 до 5 000 гривен ;

; 25,48% – от 5 001 до 10 000 гривен ;

; 12,20% – более 10 тысяч гривен.

Для сравнения, по состоянию на 1 января 2024 года пенсии в Украине были такие:

29,70% имели пенсию до 3 000 гривен ;

; 21,25% – от 3 001 до 4 000 гривен ;

; 14,91% – от 4 001 до 5 000 гривен ;

; 23,20% – от 5 001 до 10 000 гривен ;

; 10,94% – свыше 10 тысяч гривен.

Заметьте! Украинцы имеют право на разные виды пенсий. Больше всего граждан сейчас получают пенсионную выплату по возрасту – 72,59%.