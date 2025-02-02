Какой размер самой большой пенсии в Украине

В частности, в Украине невозможно получать пенсионные выплаты больше, чем 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, пишет 24 канал со ссылкой на Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Следует объяснить, что это не более, чем 23 610 гривен. И в эту максимальную сумму уже учтены надбавки.

Обратите внимание! Исключением является надбавка за особые заслуги перед Родиной.

Кто в Украине получает самые большие пенсии

Так самые большие пенсии получают пенсионеры, работавшие по таким профессиям:

государственные служащие,

народные депутаты,

работники местного самоуправления,

ученые.

Важно! Согласно Бюджетной декларации на 2025 – 2027, годы максимальная и минимальная пенсии не будет меняться в течение нескольких лет.