Какую самую высокую пенсию получают в Украине

Максимальная пенсия в Украине составляет 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. Таким образом, в 2025 году этот размер составляет 23 610 гривен с учетом всех возможных надбавок и доплат, сообщает 24 Канал.

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Известно, что такой размер выплат могут получить государственные служащие, народные депутаты, работники местного самоуправления и ученые.

Напоминаем! На сегодня минимальный размер пенсии для граждан Украины составляет 2 361 гривну, а с доплатами – от 3 038 гривен в зависимости от стажа и возраста.

Однако есть лица, которые могут получать пенсию даже в более 100 тысяч гривен:

Речь идет, в частности, о бывшем регионале Сергее Кивалове. Как сообщает OBOZ.UA, Пенсионный фонд ежемесячно выделяет Кивалову почти 246 тысяч гривен. Хотя еще несколько лет назад его пенсия составляла 14 тысяч гривен. Известно, что Кивалов уже 19 лет является как не членом, то председателем Высшего совета юстиции.

Как сообщает OBOZ.UA, Пенсионный фонд ежемесячно выделяет Кивалову почти 246 тысяч гривен. Хотя еще несколько лет назад его пенсия составляла 14 тысяч гривен. Известно, что Кивалов уже 19 лет является как не членом, то председателем Высшего совета юстиции. Интересно, что рекорд Кивалова побила бывшая руководительница Конституционного суда Украины Наталья Шаптала. В должности женщина пробыла всего 4 месяца, а ее пенсия ежемесячно составляет чуть больше, чем 340 тысяч гривен. Как известно, такая сумма выплат включает обычные пенсии и пожизненное денежное содержание судьи.