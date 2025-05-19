Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Девіда Петреуса для Radio NV.

Дивіться також Мільйон розлючених убивць повернеться: у NYT розповіли, що кажуть окупанти про перемир'я і владу

Україні доведеться докласти колосальних зусиль на фронті, аби повернути окуповані території. Не останню роль у цьому відіграє допомога партнерів.

Я думаю, що з огляду на розвиток подій на полі бою зі створенням дуже, дуже значних оборонних ліній, таких як так звана лінія Суровікіна тощо, яка виявилася такою грізною під час контрнаступу влітку 2023 року, що її неможливо було подолати, з огляду на смертоносність лінії фронту з обох боків, тому що Росія також впроваджує дронові інновації, як і Україна; виходячи з цього всього, скажу так: Україні знадобиться величезна кількість додаткових ресурсів, щоб звільнити всю свою територію,

– заявив Петреус.

Це один фактор, який допоміг би Україні повернути території, – великі трансформації у Росії.

"Якщо тільки щось не трансформує Росію так, що, наприклад, її матері і батьки скажуть: "Ми не віддамо вам свого сина", тоді, може, щось зміниться без воєнних відвоювань. Або, знову ж таки, якщо Росія збанкрутує", – припустив Петреус.

Загалом, він вважає, що повернути Україні 20% окупованої території буде дуже складно. При цьому бажає, щоб це дійсно сталося.