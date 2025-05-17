Такі твердження отримала газета The New York Times від 11 загарбників, які воювали раніше чи зараз перебувають на фронті в Україні, передає 24 Канал. Вони також не підтримують пропозицію України про безумовне припинення вогню.

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"Про нас усі забули"

Окупанти кажуть, що втомилися, але відступати не збираються.

Ми всі втомилися, ми хочемо додому. Але ми хочемо захопити всі регіони, щоб у майбутньому не доводилося за них боротися. Інакше всі хлопці загинули даремно?

– заявив окупант Сєргєй, який нині знищує українську Донеччину.

При цьому путінські солдати невдоволені відсутністю відпусток, корупцією і навіть байдужістю росіян, бо "дівчата, хлопці танцюють, тусуються в барах до ранку, а тим часом іде війна".

"Про нас усі забули. Ми давно перестали бути героями для будь-кого", – сказав ще один окупант Андрєй.

У NYT зазначають, що Росія зіткнеться із серйозними проблемами, як тільки сотні тисяч розлючених російських військових повернуться додому.

Ви розумієте, що означає для країни мати мільйон людей, яких навчили вбивати, не боячись крові? Мільйон розлючених убивць – це досить серйозна проблема, якщо вони вважатимуть наших правителів людьми, які не на їхньому боці,

– сказав ексштурмовик Дмітрій.

Він навіть додав, що нібито хоче припинення вогню, бо "навіть поганий мир кращий за хорошу війну". Попри це, окупант також неготовий до закінчення війни просто зараз.

"Інакше все це просто гра? Володимир Володимирович Путін зіграв у маленьку гру, убив мільйон людей, і все гаразд?" – невдоволено заявив він.