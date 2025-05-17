Такие утверждения получила газета The New York Times от 11 захватчиков, которые воевали раньше или сейчас находятся на фронте в Украине, передает 24 Канал. Они также не поддерживают предложение Украины о безусловном прекращении огня.

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"О нас все забыли"

Оккупанты говорят, что устали, но отступать не собираются.

Мы все устали, мы хотим домой. Но мы хотим захватить все регионы, чтобы в будущем не приходилось за них бороться. Иначе все ребята погибли зря?

– заявил оккупант Сергей, который сейчас уничтожает украинскую Донетчину.

При этом путинские солдаты недовольны отсутствием отпусков, коррупцией и даже равнодушием россиян, потому что "девушки, ребята танцуют, тусуются в барах до утра, а тем временем идет война".

"О нас все забыли. Мы давно перестали быть героями для кого-либо", – сказал еще один оккупант Андрей.

В NYT отмечают, что Россия столкнется с серьезными проблемами, как только сотни тысяч разъяренных российских военных вернутся домой.

Вы понимаете, что значит для страны иметь миллион людей, которых научили убивать, не боясь крови? Миллион разъяренных убийц – это достаточно серьезная проблема, если они будут считать наших правителей людьми, которые не на их стороне,

– сказал экс-штурмовик Дмитрий.

Он даже добавил, что якобы хочет прекращения огня, потому что "даже плохой мир лучше хорошей войны". Несмотря на это, оккупант также не готов к окончанию войны прямо сейчас.

"Иначе все это просто игра? Владимир Владимирович Путин сыграл в маленькую игру, убил миллион людей, и все в порядке?" – недовольно заявил он.