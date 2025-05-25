Что нужно для расчета пенсии

Для расчета пенсии используется определенная Пенсионным фондом формула, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Сейчас эта формула такова: П = Зп х Кс

Расшифровывается она так:

П – размер пенсии;

Зп – заработная плата, с которой были уплачены страховые взносы в течение всего периода трудовой деятельности (имеется в виду средний доход, с которого проводились отчисления в ПФУ);

Кс – коэффициент страхового стажа, который определяется индивидуально.

Для расчета коэффициента страхового стажа также определена формула: Кс = (См х Вс) / (100% х 12)

Указанные значения расшифровываются так:

Кс – коэффициент страхового стажа;

См – общая сумма месяцев страхового стажа;

Вс – оценка страхового стажа, что определяется в процентах (за период участия в солидарной пенсионной системе это значение составляет 1%).

В то же время стоит отметить, что коэффициент страхового стажа не может превышать 0,75. Это значение может быть больше – 0,85, только если: