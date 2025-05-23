Кому предусмотрены выплаты ко Дню Независимости

Денежная помощь предусмотрена ветеранам, пенсионерам и другим категориям украинцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Как будут выплачивать деньги:

Пенсионерам, которые имеют право на такую выплату

Денежная помощь будет выплачена в августе вместе с пенсией. Для проведения такой выплаты пенсионерам дополнительно обращаться не нужно.

Ветеранам войны, которые проходят службу или работают и не являются пенсионерами

Средства направят на счета воинских частей, учреждений, организаций, где такие граждане проходят службу или работают, на основании поданных работодателями заявок. Убедитесь, что работодатель имеет документы о вашей принадлежности к ветеранам войны.

Тем, кто имеет право на выплату, не является пенсионером и не проходит службу и не работает

Для получения помощи нужно обратиться в территориальный орган ПФУ. В заявлении указываются реквизиты паспорта, идентификационный код и реквизиты удостоверения личности, которое дает право на получение денежной выплаты.

Как подать заявление

Подать заявление можно в несколько способов:

Лично, обратившись в выбранный сервисный центр ПФУ или ЦНАП по зарегистрированному месту жительства (пребывания);

По почте – на адрес территориального органа ПФУ;

Онлайн – через веб-портал электронных услуг ПФУ, с наложением квалифицированной электронной подписи.

Кто получит максимальные выплаты ко Дню Независимости

Самые большие выплаты ко Дню Независимости получат лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной. Им предусматривается 3 100 гривен помощи.

Далее в списке идут люди, которые имеют инвалидность из-за войны и бывшие малолетние. То есть те лица, которым на момент заключения не исполнилось 14 лет, а также узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которых признали лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

І группа инвалидности – 3 100 гривен;

II группы инвалидности – 2 900 гривен;

III группы инвалидности – 2 700 гривен.

Важно! Заявления на осуществление разовой денежной выплаты подаются до 1 августа текущего года. Если возможность подать заявление в указанный срок отсутствует, это можно сделать до 1 октября 2025 года.